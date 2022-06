Vuoi partire? Occhio al biglietto aereo: cosa cambia quest'estate (Di domenica 26 giugno 2022) Il rischio che il nostro volo estivo venga cancellato all'ultimo c'è. Proseguono infatti le proteste delle compagnie aeree, che spesso causano la cancellazione o il ritardo del volo. Soltanto all'aeroporto Milano-Malpensa i voli cancellati, con piloti e assistenti di volo che hanno deciso di rimanere a terra, sono una decina. Tra le compagnie più a rischio Ryanair, Easyjet e Volotea. "In particolare per quanto riguarda EasyJet, l'importanza delle nostre rivendicazioni è stata sancita anche dalla decisione del tribunale di BustoArsizio che ha condannato la compagnia per la sua condotta antisindacale", ha commentato l'associazione Uiltrasporti a La Nazione per poi aggiungere che i licenziamenti ingiustificati devono essere ritirati e deve essere indetto un confronto all'interno dell'azienda. Braccia incrociate anche per Volotea e Ryanair. In estate, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Il rischio che il nostro volo estivo venga cancellato all'ultimo c'è. Proseguono infatti le proteste delle compagnie aeree, che spesso causano la cancellazione o il ritardo del volo. Soltanto all'aeroporto Milano-Malpensa i voli cancellati, con piloti e assistenti di volo che hanno deciso di rimanere a terra, sono una decina. Tra le compagnie più a rischio Ryanair, Easyjet e Volotea. "In particolare per quanto riguarda EasyJet, l'importanza delle nostre rivendicazioni è stata sancita anche dalla decisione del tribunale di BustoArsizio che ha condannato la compagnia per la sua condotta antisindacale", ha commentato l'associazione Uiltrasporti a La Nazione per poi aggiungere che i licenziamenti ingiustificati devono essere ritirati e deve essere indetto un confronto all'interno dell'azienda. Braccia incrociate anche per Volotea e Ryanair. In, ...

