Volley, VNL maschile 2022: quarta vittoria per la Serbia, altro ko Australia

La Serbia batte 3-0 (25-17, 25-20, 25-22) l'Australia nel match della Week 2 della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. A Sofia, in Bulgaria, la formazione serba chiude senza troppi problemi la partita e si prende tre punti importanti. Il migliore tra i serbi è Aleksandar Atanasijevic (15 punti) davanti a Miran Kujundzic (13 punti), mentre agli oceanici non bastano i 13 punti di Lorenzo Pope, unico in doppia cifra. La Serbia sale così a quota 11 punti e 4 vittorie, mentre l'Australia rimane all'ultimo posto della classifica con una sola vittoria e due punti.

