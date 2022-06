Volley, VNL maschile 2022: l’Italia chiude in bellezza la week 2, Cina stesa 3-0 (Di domenica 26 giugno 2022) l’Italia stende la Cina 3-0 (25-21, 25-18, 25-19) nel match della pool di Quezon City della week 2 della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Gli azzurri partono con il freno a mano tirato e vincono in rimonta le prime due frazioni contro una determinata Cina, per poi dilagare nel terzo set. Strepitosa prestazione di Daniele Lavia, autore di 22 punti (16 in attacco, 3 muri, 3 aces), mentre tra i cinesi i migliori sono Jingyin Zhang e Guanhua Zhang (11 punti ciascuno). l’Italia, guidata da coach Giolito (Ct De Giorgi e il suo secondo ancora fermi causa Covid), chiude così in bellezza questa seconda settimana di gare. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA VNL maschile ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022)stende la3-0 (25-21, 25-18, 25-19) nel match della pool di Quezon City della2 dellaNations League (VNL). Gli azzurri partono con il freno a mano tirato e vincono in rimonta le prime due frazioni contro una determinata, per poi dilagare nel terzo set. Strepitosa prestazione di Daniele Lavia, autore di 22 punti (16 in attacco, 3 muri, 3 aces), mentre tra i cinesi i migliori sono Jingyin Zhang e Guanhua Zhang (11 punti ciascuno)., guidata da coach Giolito (Ct De Giorgi e il suo secondo ancora fermi causa Covid),così inquesta seconda settimana di gare. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA VNL...

