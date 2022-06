Volley, VNL maschile 2022: altri tre punti per la Polonia, Usa battuti al quarto set (Di domenica 26 giugno 2022) La Polonia supera gli Stati Uniti 3-1 (21-25, 25-23, 26-24, 25-22) nel match valevole per la Week 2 della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Partita molto combattuta a Sofia, in Bulgaria, dove i Campioni del Mondo salgono di colpi a partire dal finale di primo set e hanno la meglio alla distanza. Gli statunitensi si prendono un set, ma cedono ai vantaggi il terzo e non riescono a portarsi a casa punti. Da sottolineare la prestazione del capitano polacco Bartosz Kurek, autore di 23 punti, mentre alla formazione a stelle e strisce non bastano i 16 punti di Aaron Russell, schiacciatore di Piacenza nelle ultime due stagioni. La Polonia conquista così tre punti che valgono il secondo posto in classifica, alle spalle della Francia ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Lasupera gli Stati Uniti 3-1 (21-25, 25-23, 26-24, 25-22) nel match valevole per la Week 2 dellaNations League (VNL). Partita molto combattuta a Sofia, in Bulgaria, dove i Campioni del Mondo salgono di colpi a partire dal finale di primo set e hanno la meglio alla distanza. Gli statunitensi si prendono un set, ma cedono ai vantaggi il terzo e non riescono a portarsi a casa. Da sottolineare la prestazione del capitano polacco Bartosz Kurek, autore di 23, mentre alla formazione a stelle e strisce non bastano i 16di Aaron Russell, schiacciatore di Piacenza nelle ultime due stagioni. Laconquista così treche valgono il secondo posto in classifica, alle spalle della Francia ...

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE ITALIAAAAAA ???????? Le azzurre surclassano la Germania, 3-0 il finale per la 3a vittoria consecutiva in Nations L… - sportface2016 : #Volley maschile, #VNL2022: altri tre punti per la #Polonia, #Usa sconfitti al quarto set - ematr_86 : Volley VNL Men è risultato finale ITALIA 3:0 CINA a Quenzon City #EstateAzzurra - sportface2016 : #Volley maschile, #VNL2022: quarta vittoria per la #Serbia, #Australia sconfitta in tre set - zazoomblog : Volley VNL maschile 2022: l’Italia chiude in bellezza la week 2 Cina stesa 3-0 - #Volley #maschile #2022: #l’Italia -