Volley, l’Italia travolge la Cina in Nations League: sesta vittoria sotto i colpi di Lavia e Pinali (Di domenica 26 giugno 2022) l’Italia prosegue la propria marcia dirompente nella Nations League 2022 di Volley maschile, sconfigge la Cina con un perentorio 3-0 (25-21; 25-18; 25-19) e infila la sesta vittoria nella prestigiosa competizione internazionale itinerante. I Campioni d’Europa sono stati impeccabili a Quezon City (Filippine), giganteggiando in lungo e in largo contro un avversario sulla carta era inferiore dal punto di visto tecnico e tattico, ma che non andava comunque sottovalutato. La nostra Nazionale lascia l’Asia con tre sigilli all’attivo (in precedenza contro Germania e Slovenia, in mezzo la sconfitta al tie-break contro il Giappone) e si issa al terzo posto provvisorio in classifica generale con 6 successi (19 punti) maturati in otto incontri disputati. I ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022)prosegue la propria marcia dirompente nella2022 dimaschile, sconfigge lacon un perentorio 3-0 (25-21; 25-18; 25-19) e infila lanella prestigiosa competizione internazionale itinerante. I Campioni d’Europa sono stati impeccabili a Quezon City (Filippine), giganteggiando in lungo e in largo contro un avversario sulla carta era inferiore dal punto di visto tecnico e tattico, ma che non andava comunquevalutato. La nostra Nazionale lascia l’Asia con tre sigilli all’attivo (in precedenza contro Germania e Slovenia, in mezzo la sconfitta al tie-break contro il Giappone) e si issa al terzo posto provvisorio in classifica generale con 6 successi (19 punti) maturati in otto incontri disputati. I ...

