Volley, Giochi del Mediterraneo 2022: l'Italia travolge l'Egitto all'esordio, Francesco Recine scatenato (Di domenica 26 giugno 2022) l'Italia debutta con una schiacciante vittoria ai Giochi del Mediterraneo 2022, competizione multisportiva incominciata oggi a Orano (Algeria). La Nazionale di Volley maschile ha travolto l'Egitto con uno schiacciante 3-0 (25-14; 25-20; 25-20), al termine di una partita a senso unico in cui gli azzurri sono risultati decisamente superiori dal punto di vista tecnico e tattico. Il protagonista assoluto della partita è stato lo schiacciatore Francesco Recine, capace di mettere a segno 20 punti (2 muri, 2 aces e un vertiginoso 73% in attacco). A mettersi in luce sono stati anche l'altro martello Giulio Magalini e l'opposto Fabrizio Gironi, autore di dieci punti a testa. A completare la formazione sono stati il regista Marco Falaschi, i centrali Marco ...

