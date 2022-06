Volley, Giochi del Mediterraneo 2022: le azzurre travolgono la Spagna all’esordio (Di domenica 26 giugno 2022) Tutto facile per la Nazionale Femminile di pallavolo nella prima gara dei Giochi del Mediterraneo 2022. All’Hammou Boutlèlis Sports Palace di Orano, in Algeria, le azzurre si sono imposte in scioltezza contro la Spagna con il punteggio di 3-0 (25-17; 25-17; 25-19). Grande protagonista del match è stata la centrale Alessia Mazzaro, in grado di mettere a segno 12 punti con ben 4 punti diretti con il servizio (13 in totale per le azzurre). In doppia cifra anche l’opposta Giorgia Frosini e la schiacciatrice Elena Perinelli, entrambe con 11 punti messi a segno. Ottimo il lavoro in regia della palleggiatrice Francesca Bosio, autrice anche di 7 punti individuali. Volley, Giochi del Mediterraneo 2022: l’Italia travolge ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Tutto facile per la Nazionale Femminile di pallavolo nella prima gara deidel. All’Hammou Boutlèlis Sports Palace di Orano, in Algeria, lesi sono imposte in scioltezza contro lacon il punteggio di 3-0 (25-17; 25-17; 25-19). Grande protagonista del match è stata la centrale Alessia Mazzaro, in grado di mettere a segno 12 punti con ben 4 punti diretti con il servizio (13 in totale per le). In doppia cifra anche l’opposta Giorgia Frosini e la schiacciatrice Elena Perinelli, entrambe con 11 punti messi a segno. Ottimo il lavoro in regia della palleggiatrice Francesca Bosio, autrice anche di 7 punti individuali.del: l’Italia travolge ...

