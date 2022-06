Pubblicità

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Vittorio Feltri e il ricordo-choc sull'aborto: 'Stavo per uccidere mia figlia' - mrcrto : RT @byoblu: Byoblu ha intervistato il fondatore e direttore editoriale di @Libero_official, Vittorio Feltri. Da un'analisi dell'attuale con… - pbecchi : RT @byoblu: Byoblu ha intervistato il fondatore e direttore editoriale di @Libero_official, Vittorio Feltri. Da un'analisi dell'attuale con… - MassimilianoSg7 : #26giugno #omnibusla7 #mezzorainpiu #inonda #ControCorrente #specialeTGLa7 #maratonamentana #agorarai SONO PIENAME… - mbolognetti : RT @franzbecchi: “IL GIORNALISMO È IN STATO PREAGONICO” – L’INTERVISTA A VITTORIO FELTRI -

ByoBlu

Aborto,: 'Ha contribuito a svuotare le culle' La decisione della Corte Suprema Usa sull'aborto continua a far discutere e, sulla prima pagina di Libero ,espone un ricordo ...La notizia non è divertente. La Guardia di finanza ha scoperto che 29 mila persone hanno incassato indebitamente il reddito di cittadinanza. Siamo di fronte a una folla immensa di truffatori che sono ... "GIORNALISMO È IN STATO PREAGONICO" - L'intervista a Vittorio Feltri "Abortire significa strappare un bimbetto in formazione dalle viscere materne. Tecnicamente è possibile. Però non è carino uccidere un essere vivente" ...Vittorio Feltri “Io dalla parte di Massimo Bossetti”: il giornalista e fondatore di Libero commenta la questione legata al Dna Ben 54 campioni di Dna, gli stessi che avrebbero contribuito a condannare ...