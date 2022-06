Viola come il mare: tutto sulla serie con Can Yaman e Francesca Chillemi (Di domenica 26 giugno 2022) Sono terminate da poche settimane le riprese di Viola come il mare, la nuova serie di Canale 5 con Francesca Chillemi e Can Yaman, una delle fiction più attese della prossima stagione tv di Mediaset, i cui palinsesti verrà presentati ufficialmente ai giornalisti mercoledì 29 giugno. Girata tra Palermo e Napoli, è un light crime, ovvero un racconto in cui s'intrecciano elementi di commedia e di crime stories, ed è ispirato al romanzo di Simona Tanzini Conosci l’estate? (edito da Sellerio): i protagonisti sono la star turca - che proprio su Canale 5 ha collezionato successi e ascolti clamorosi - e l'attrice di Che Dio ci aiuti, che si prepara a vivere un anno intensissimo e pieno di novità lavorative. Viola come il ... Leggi su panorama (Di domenica 26 giugno 2022) Sono terminate da poche settimane le riprese diil, la nuovadi Canale 5 cone Can, una delle fiction più attese della prossima stagione tv di Mediaset, i cui palinsesti verrà presentati ufficialmente ai giornalisti mercoledì 29 giugno. Girata tra Palermo e Napoli, è un light crime, ovvero un racconto in cui s'intrecciano elementi di commedia e di crime stories, ed è ispirato al romanzo di Simona Tanzini Conosci l’estate? (edito da Sellerio): i protagonisti sono la star turca - che proprio su Canale 5 ha collezionato successi e ascolti clamorosi - e l'attrice di Che Dio ci aiuti, che si prepara a vivere un anno intensissimo e pieno di novità lavorative.il ...

