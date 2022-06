VIDEO MOTOGP, GP Olanda 2022: highlights e sintesi. Doppietta italiana con Bagnaia e Bezzecchi, fuori Quartararo! (Di domenica 26 giugno 2022) Francesco Bagnaia ha vinto il GP di Olanda 2022, tappa del Mondiale MOTOGP che è andata in scena sul circuito di Assen. Il centauro della Ducati si è imposto nella ribattezzata Università del Motociclismo, trionfando in maniera perentoria: è scattato dalla pole position e ha fatto subito il vuoto, rendendosi protagonista di una gara in solitaria. Il piemontese ha riscattato le cadute degli ultimi appuntamenti e si è a 66 punti di distacco da Fabio Quartararo in classifica generale. Il Campione del Mondo è infatti caduto e si è dovuto ritirare: nelle prime battute di gara è entrato in maniera troppo aggressiva su Aleix Espargarò e, una volta ripartito, dopo pochi giri, è finito nuovamente nella ghiaia in curva 5, sbalzato dalla sua Yamaha. L’Italia festeggia una spettacolare Doppietta per merito di ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Francescoha vinto il GP di, tappa del Mondialeche è andata in scena sul circuito di Assen. Il centauro della Ducati si è imposto nella ribattezzata Università del Motociclismo, trionfando in maniera perentoria: è scattato dalla pole position e ha fatto subito il vuoto, rendendosi protagonista di una gara in solitaria. Il piemontese ha riscattato le cadute degli ultimi appuntamenti e si è a 66 punti di distacco da Fabio Quartararo in classifica generale. Il Campione del Mondo è infatti caduto e si è dovuto ritirare: nelle prime battute di gara è entrato in maniera troppo aggressiva su Aleix Espargarò e, una volta ripartito, dopo pochi giri, è finito nuovamente nella ghiaia in curva 5, sbalzato dalla sua Yamaha. L’Italia festeggia una spettacolareper merito di ...

