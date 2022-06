VIDEO Haaland palleggia con dei ragazzi sulla spiaggia di Marbella (Di domenica 26 giugno 2022) Il neo-acquisto del Manchester City, Erling Haaland si è intrattenuto sulle spiagge di Marbella in Spagna insieme a dei ragazzi sconosciuti... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 giugno 2022) Il neo-acquisto del Manchester City, Erlingsi è intrattenuto sulle spiagge diin Spagna insieme a deisconosciuti...

Pubblicità

CB_Ignoranza : Haaland che si fa due palleggi in spiaggia con dei ragazzini come se niente fosse. Erling uno di noi ????? - JonathanFesta3 : RT @CB_Ignoranza: Haaland che si fa due palleggi in spiaggia con dei ragazzini come se niente fosse. Erling uno di noi ????? - RaffaelloZizzo : RT @CB_Ignoranza: Haaland che si fa due palleggi in spiaggia con dei ragazzini come se niente fosse. Erling uno di noi ????? - zazoomblog : Haaland voglia di calcio: palleggia con i ragazzi in spiaggia VIDEO - #Haaland #voglia #calcio: #palleggia - CredevoPeggio : RT @CB_Ignoranza: Haaland che si fa due palleggi in spiaggia con dei ragazzini come se niente fosse. Erling uno di noi ????? -