VIDEO Elena Vallortigara salta 1.98 ai Campionati Italiani: seconda al mondo nel 2022! Il balzo dell’azzurra (Di domenica 26 giugno 2022) Elena Vallortigara è tornata meravigliosamente quella dei giorni migliori e ha illuminato la scena ai Campionati Italiani 2022 di atletica leggera. L’azzurra è infatti volata a 1.98 metri, superando l’asticella al terzo tentativo grazie a una tecnica proverbiale e a una tenacia senza limiti. La 30enne si è inventata una magia allo Stadio Guidobaldi di Rieti, ritoccando di quattro centimetri il proprio precedente primato stagionale e issandosi addirittura al secondo posto delle liste mondiali stagionali, agganciando l’ucraina Iryna Gerashchenko e mettendosi alle spalle esclusivamente della fuoriclasse Yaroslava Mahuchikh (2.03 tre giorni fa a Brno, ancora da ratificare, ma in precedenza anche un 2.01). Di seguito il VIDEO di Elena Vallortigara che salta ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022)è tornata meravigliosamente quella dei giorni migliori e ha illuminato la scena ai2022 di atletica leggera. L’azzurra è infatti volata a 1.98 metri, superando l’asticella al terzo tentativo grazie a una tecnica proverbiale e a una tenacia senza limiti. La 30enne si è inventata una magia allo Stadio Guidobaldi di Rieti, ritoccando di quattro centimetri il proprio precedente primato stagionale e issandosi addirittura al secondo posto delle liste mondiali stagionali, agganciando l’ucraina Iryna Gerashchenko e mettendosi alle spalle esclusivamente della fuoriclasse Yaroslava Mahuchikh (2.03 tre giorni fa a Brno, ancora da ratificare, ma in precedenza anche un 2.01). Di seguito ildiche...

Pubblicità

WashMystics : ELENA DELLE DONNE ?? - ItaliaViva : Banca Etruria per 7 anni è stato l'argomento a piacere di chi ci ha attaccato su presunti scandali per non poterci… - elena_cappai : RT @jacko_cecilia: Lunga vita ai ribelli?????? - elena_ele6 : RT @itslacapra: Volevo porre alla vostra attenzione una situazione importante. A Melilla, un enclave SPAGNOLO in Africa, i migranti sono pi… - endlesslightae : rip elena È ARRIVATO IL MIO MOMENTO -