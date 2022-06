VIDEO 4×100 mista oro ai Mondiali: riviviamo l’impresa epocale dell’Italia, battuti gli USA (Di domenica 26 giugno 2022) L’Italia ai Mondiali 2022 di nuoto a Budapest (Ungheria) ha vinto l’oro nella 4×100 mista maschile: Thomas Ceccon (51.93), Nicolò Martinenghi (57.47), Federico Burdisso (50.63) ed Alessandro Miressi (47.48) hanno eguagliato il primato europeo della Gran Bretagna alle Olimpiadi di Tokyo in 3’27?51. battuti gli Stati Uniti (3:27.79), alla vigilia favoriti per l’oro. Il bronzo è andato ai britannici con il tempo di 3:31.31, gravati dalle assenze di Adam Peaty e Duncan Scott. L’Italia dunque chiude con il botto la rassegna del nuoto in corsia, e si concentra su tuffi e nuoto di fondo. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA FINALE DELL’ORO DELLA 4X100 mista Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) L’Italia ai2022 di nuoto a Budapest (Ungheria) ha vinto l’oro nellamaschile: Thomas Ceccon (51.93), Nicolò Martinenghi (57.47), Federico Burdisso (50.63) ed Alessandro Miressi (47.48) hanno eguagliato il primato europeo della Gran Bretagna alle Olimpiadi di Tokyo in 3’27?51.gli Stati Uniti (3:27.79), alla vigilia favoriti per l’oro. Il bronzo è andato ai britannici con il tempo di 3:31.31, gravati dalle assenze di Adam Peaty e Duncan Scott. L’Italia dunque chiude con il botto la rassegna del nuoto in corsia, e si concentra su tuffi e nuoto di fondo. CLICCA QUI PER ILDELLA FINALE DELL’ORO DELLA 4X100Foto: LaPresse

