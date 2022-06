Victoria De Angelis, toccante messaggio in difesa della libertà delle donne (Di domenica 26 giugno 2022) Victoria De Angelis, mette da parte per un momento la musica, e pubblica un toccante ed importante messaggio per la libertà delle donne. Victoria De Angelis, libera sul palco e nella vita di esprimere la propria personalità come meglio crede, mette da parte per un istante la musica, e lancia un messaggio importante per tutte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 26 giugno 2022)De, mette da parte per un momento la musica, e pubblica uned importanteper laDe, libera sul palco e nella vita di esprimere la propria personalità come meglio crede, mette da parte per un istante la musica, e lancia unimportante per tutte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

ludovicaaaaaa_ : RT @loudkidreb: voi provate a sentire un brano senza basso non lo riconoscerete nemmeno , il basso è FONDAMENTALE.e victoria de angelis è u… - loudkidreb : voi provate a sentire un brano senza basso non lo riconoscerete nemmeno , il basso è FONDAMENTALE.e victoria de ang… - noccioline_ : no perché immagina passarle dietro e ritrovarsi nella foto con la cazzo di victoria de angelis bo questa tipa dietr… - s_tel : Victoria de Angelis sono innamorata di te - margotroebbie : victoria di angelis a belle bellinha italiana -