AGI - Dottor D'Angelis, qual è la novità clamorosa di questa siccità? "Che ha colpito il Nord, al Sud – si sa – è endemica, ci si fa i conti da anni, ma il Nord è in condizioni mai viste. Questo è un campanello d'allarme forte. Ecco perché il Pnrr deve finanziare la Rete delle reti, che sono le vie d'acqua. Va bene finanziare le reti stradali, autostradali, ferroviarie, le reti digitali, ma la rete idrica è essenziale, vitale. Siamo rimasti all'Ottocento, a quelle opere lì, il Canale Cavour, ma ora bisogna avviare un nuovo cantiere di opere come è stato fatto alla fine di quel secolo e negli anni '50 e '60 del dopoguerra. È un lavoro enorme, ma va fatto". Mario Tozzi, ambientalista e divulgatore scientifico della tv, l'ha definito "una enciclopedia dell'acqua, con risposte a ogni domanda possa venire in mente"

'Vi spiego perché in Italia abbiamo tanta acqua e tanta siccità allo stesso tempo' Infatti rischiamo le alluvioni proprio perché d'improvviso non ce la fanno ad assorbire l'acqua'. Una condizione che però è insieme un paradosso e una contraddizione. 'Esatto. Ma il paradosso è che ...