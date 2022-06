Vi spiego perché i “frugali” temono il tetto al prezzo del gas (Di domenica 26 giugno 2022) Quanta indecisione, ma soprattutto quanta cattiva ideologia. Vi può essere un’urgenza economica ed un relativo lassismo della politica? Sembrerebbe di sì: almeno a giudicare della fumata nera che ha accompagnato la richiesta di Mario Draghi sul price cap da utilizzare per le forniture di gas. Del problema si stava parlando da mesi. Si pensava quindi che i tempi fossero maturi per giungere quanto prima, nel mese di luglio, ad un vertice europeo straordinario per la necessaria decisione. Ed invece un ulteriore rinvio che rischia di far chiudere le stalle una volta che i buoi sono da tempo fuggiti. La data del prossimo ottobre è la meno indicata per discutere di un problema – lo stoccaggio proprio in vista dell’inverno – che invece doveva essere affrontato con una ben diversa tempestività. Ad opporsi i soliti, capeggiati dall’Olanda, seguita dalla Svezia e la Danimarca, sotto lo sguardo ... Leggi su formiche (Di domenica 26 giugno 2022) Quanta indecisione, ma soprattutto quanta cattiva ideologia. Vi può essere un’urgenza economica ed un relativo lassismo della politica? Sembrerebbe di sì: almeno a giudicare della fumata nera che ha accompagnato la richiesta di Mario Draghi sul price cap da utilizzare per le forniture di gas. Del problema si stava parlando da mesi. Si pensava quindi che i tempi fossero maturi per giungere quanto prima, nel mese di luglio, ad un vertice europeo straordinario per la necessaria decisione. Ed invece un ulteriore rinvio che rischia di far chiudere le stalle una volta che i buoi sono da tempo fuggiti. La data del prossimo ottobre è la meno indicata per discutere di un problema – lo stoccaggio proprio in vista dell’inverno – che invece doveva essere affrontato con una ben diversa tempestività. Ad opporsi i soliti, capeggiati dall’Olanda, seguita dalla Svezia e la Danimarca, sotto lo sguardo ...

