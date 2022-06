"Vi dico cosa è venuto a fare Biden in Europa": l'amara verità di Toni Capuozzo (Di domenica 26 giugno 2022) Toni Capuozzo è molto diretto e intervenendo ai microfoni di Controccorrente, il talk show condotto da Veronica Gentili su Rete 4 non usa perifrasi e descrive quale sarà la prossima mossa di Biden impegnato nel G7 di Madrid: "Il presidente Biden viene a Madrid per dare un compito in classe all'Europa". Insomma, secondo lo storico inviato del Tg5, il numero uno della Casa Bianca è in Europa per dare ordini precisi ai big dell'Ue. "Si sta combattendo per l'Europa tutta - sottolinea Capuozzo rispondendo alla domanda - All'Europa il compito di affrontare la situazione. Gli Stati Uniti hanno messo e metteranno soldi con armamenti ma considerano proprio compito in classe il Pacifico, Taiwan e tutto il resto". Insomma ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022)è molto diretto e intervenendo ai microfoni di Controccorrente, il talk show condotto da Veronica Gentili su Rete 4 non usa perifrasi e descrive quale sarà la prossima mossa diimpegnato nel G7 di Madrid: "Il presidenteviene a Madrid per dare un compito in classe all'". Insomma, secondo lo storico inviato del Tg5, il numero uno della Casa Bianca è inper dare ordini precisi ai big dell'Ue. "Si sta combattendo per l'tutta - sottolinearispondendo alla domanda - All'il compito di affrontare la situazione. Gli Stati Uniti hanno messo e metteranno soldi con armamenti ma considerano proprio compito in classe il Pacifico, Taiwan e tutto il resto". Insomma ...

