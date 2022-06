Vertice G7, appena accennato il tema del tetto al prezzo del petrolio russo. Si lavora allo stop dell’import di oro (Di domenica 26 giugno 2022) Tra il leader dei paesi del G7 riuniti in Germania “non c’è stata una discussione molto estesa sul price cap al prezzo del petrolio“. Lo riferisce una fonte dell’amministrazione Usa sottolineando che è un tema che sarà “discusso nel dettaglio dagli sherpa”. La misura servirebbe per cercare di ridurre gli introiti che la Russia incassa esportando greggio, circa 450 milioni di euro al giorno dall’inizio della guerra in Ucraina. L’ipotesi è fortemente sostenuta dagli Stati Uniti che paese sostanzialmente autosufficiente per quanto riguarda gli approvvigionamenti di petrolio. Gli Usa sono infatti i primi produttori al mondo insieme ad Arabia Saudita e, appunto, Russia. Questo spiega un atteggiamento più prudente da parte di Unione europea e Germania in particolare. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Tra il leader dei paesi del G7 riuniti in Germania “non c’è stata una discussione molto estesa sul price cap aldel“. Lo riferisce una fonte dell’amministrazione Usa sottolineando che è unche sarà “discusso nel dettaglio dagli sherpa”. La misura servirebbe per cercare di ridurre gli introiti che la Russia incassa esportando greggio, circa 450 milioni di euro al giorno dall’inizio della guerra in Ucraina. L’ipotesi è fortemente sostenuta dagli Stati Uniti che paese sostanzialmente autosufficiente per quanto riguarda gli approvvigionamenti di. Gli Usa sono infatti i primi produttori al mondo insieme ad Arabia Saudita e, appunto, Russia. Questo spiega un atteggiamento più prudente da parte di Unione europea e Germania in particolare. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Vertice G7, appena accennato il tema del tetto al prezzo del petrolio russo. Si lavora allo stop dell’import di oro - GiancarloGarci6 : RT @Ecatetriformis: Le libertà in Europa... in Spagna il governo ha appena vietato la manifestazione del 29 a Madrid contro il vertice del… - FrancaCapitani2 : RT @Ecatetriformis: Le libertà in Europa... in Spagna il governo ha appena vietato la manifestazione del 29 a Madrid contro il vertice del… - AFAntoAnt : RT @Ecatetriformis: Le libertà in Europa... in Spagna il governo ha appena vietato la manifestazione del 29 a Madrid contro il vertice del… - Wilkes_94 : RT @Ecatetriformis: Le libertà in Europa... in Spagna il governo ha appena vietato la manifestazione del 29 a Madrid contro il vertice del… -