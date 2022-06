Veronica Maya, avete mai visto i suoi figli? Tre gioielli! (Di domenica 26 giugno 2022) Veronica Maya è una grande presentatrice televisiva. Entrata in punta di piedi nel mondo dello showbiz oggi è uno dei volti più rappresentativi del piccolo schermo ed una madre meravigliosa di tre figli. Li avete mai visti? Sono tutti e tre un vero spettacolo! Veronica Maya - al secolo Veronica Russo è una conduttrice e showgirl particolarmente apprezzata. Nata in Francia nel 1977, l’arte già scorre nelle sue vene prima ancora che venga al mondo, in quanto sua madre è una nota regista teatrale. Il padre invece è un ristoratore particolarmente apprezzato di Piana di Sorrento, in provincia di Napoli, dove appunto la donna si trasferisce da bambina. Sin da piccola mostra un certo interesse per la danza che difatti inizia a praticare con impegno e dedizione, al punto che ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 26 giugno 2022)è una grande presentatrice televisiva. Entrata in punta di piedi nel mondo dello showbiz oggi è uno dei volti più rappresentativi del piccolo schermo ed una madre meravigliosa di tre. Limai visti? Sono tutti e tre un vero spettacolo!- al secoloRusso è una conduttrice e showgirl particolarmente apprezzata. Nata in Francia nel 1977, l’arte già scorre nelle sue vene prima ancora che venga al mondo, in quanto sua madre è una nota regista teatrale. Il padre invece è un ristoratore particolarmente apprezzato di Piana di Sorrento, in provincia di Napoli, dove appunto la donna si trasferisce da bambina. Sin da piccola mostra un certo interesse per la danza che difatti inizia a praticare con impegno e dedizione, al punto che ...

Pubblicità

infoitcultura : Musicultura 2022 dallo Sferisterio di Macerata: con Veronica Maya ed Enrico Ruggieri le note on air - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Musicultura 2022 dallo Sferisterio di Macerata. Con Veronica Maya ed Enrico Ruggeri le note on air - DanieleMignardi : MUSICULTURA 2022: Questa sera la FINALISSIMA con la conduzione di Enrico Ruggeri e Veronica Maya. Chi sarà il vinci… - StefanoFabrizi1 : Musicultura2022. Il 25 giugno la finalissima allo Sferisterio di Macerata. L'intervista-video ai 4 finalisti. I sal… - DomenicoMazzil5 : RT @BeppeConvertini: Buona Domenica Amiche e Amici,come va? Vi aspetto domani a #cetempoper con @ValeriaMariniVM , @AnnalisaMinetti , @Vero… -