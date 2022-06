Verona, occhi dalla Premier per Ilic: c’è anche il Brighton (Di domenica 26 giugno 2022) Sulle tracce di Ilic c’è anche il Brighton. Il Verona non è intenzionato a fare sconti per il centrocampista serbo Ilic è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato italiano e non. Il centrocampista del Verona, secondo quanto riferito da Sky Sport, sarebbe entrato infatti anche nel mirino degli inglesi del Brighton. Il club gialloblu ha già fissato il prezzo, facendo sapere che non ci saranno sconti per il talento serbo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Sulle tracce dic’èil. Ilnon è intenzionato a fare sconti per il centrocampista serboè uno dei nomi più chiacchierati sul mercato italiano e non. Il centrocampista del, secondo quanto riferito da Sky Sport, sarebbe entrato infattinel mirino degli inglesi del. Il club gialloblu ha già fissato il prezzo, facendo sapere che non ci saranno sconti per il talento serbo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

