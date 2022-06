Pubblicità

LuigiBrugnaro : Le Regine del Mare si stanno sfidando a #Venezia nella seconda giornata del IX Trofero Principato di Monaco, Le Vel… - CristianoTomma2 : RT @LuigiBrugnaro: Le Regine del Mare si stanno sfidando a #Venezia nella seconda giornata del IX Trofero Principato di Monaco, Le Vele d'E… - nuova_venezia : Venezia, Mariska batte Tuiga ed è la regina del trofeo Principato di Monaco - veneziaunica : RT @LuigiBrugnaro: Le Regine del Mare si stanno sfidando a #Venezia nella seconda giornata del IX Trofero Principato di Monaco, Le Vele d'E… - SaloneVenezia : RT @LuigiBrugnaro: Le Regine del Mare si stanno sfidando a #Venezia nella seconda giornata del IX Trofero Principato di Monaco, Le Vele d'E… -

La Gazzetta dello Sport

Era il IX Trofeo Principato di Monaco, competizione organizzata in collaborazione con lo Yacht Clube il Circolo Velico Il Portodimare: ventisette imbarcazioni costruite tra il 1908 e gli ...'La bellezza che naviga nella bellezza', così l'assessore comunale diSimone Venturini ha definito il IX Trofeo Principato di Monaco, evento nautico che si terrà, ... e la sua gemella(... Venezia, Mariska batte Tuiga ed è la regina del mare a San Marco Tuiga, l’ammiraglia dello Yacht Club Monaco, ha conquistato il primo posto Overall del IX Trofeo Principato di Monaco le Vele d'Epoca in Laguna Coppa BNL-BNP Paribas Wealth Management, evento promosso ...Coppa BNL-BNP Paribas Wealth Management Venezia- Tuiga, l’ammiraglia dello Yacht Club Monaco, ha conquistato il primo posto Overall del IX ...