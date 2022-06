Valeria Marini, l’annuncio che tutti aspettavano | I fan letteralmente impazziti (Di domenica 26 giugno 2022) Valeria Marini é ormai da decine di anni sulla cresta dell’onda. E’ la showgirl italica per eccellenza che ha fatto innamorare moltissimi telespettatori soprattutto al tempo del Bagaglino. In questi giorni ha deciso di comunicare attraverso le sue pagine social un annuncio importantissimo. I fan attendevano da tempo questa notizia e ora diventa realtà. E’ di quest’ultimo periodo, però, la spiacevole notizia che la bella showgirl sarebbe stata scartata al provino di Carlo Conti per partecipare al programma di intrattenimento serale Tale e quale show. Ma Valeria Marini non sembra essersela presa troppo, anche perché è fortemente corteggiata da Milly Carlucci che invece la vorrebbe nel cast di Ballando con le stelle. Valeria Marini (fonte web)Valeria ... Leggi su howtodofor (Di domenica 26 giugno 2022)é ormai da decine di anni sulla cresta dell’onda. E’ la showgirl italica per eccellenza che ha fatto innamorare moltissimi telespettatori soprattutto al tempo del Bagaglino. In questi giorni ha deciso di comunicare attraverso le sue pagine social un annuncio importantissimo. I fan attendevano da tempo questa notizia e ora diventa realtà. E’ di quest’ultimo periodo, però, la spiacevole notizia che la bella showgirl sarebbe stata scartata al provino di Carlo Conti per partecipare al programma di intrattenimento serale Tale e quale show. Manon sembra essersela presa troppo, anche perché è fortemente corteggiata da Milly Carlucci che invece la vorrebbe nel cast di Ballando con le stelle.(fonte web)...

Telespazio1 : Valeria Marini, ex compagna del produttore Vittorio Cecchi Gori - franzscrib : RT @carlhoe_: Valeria Marini madrina del nuovo McDonald's a Battipaglia mi ha migliorato la giornata - nqjhct55bq : RT @MissChilll: Noi del Twitter come Valeria Marini: Vai Barù, spogliatiiiii #gfvip - otto_minuti : c'è una sola persona che riesce a riunire sotto un'unica stella i gay e i maschi et3r0 e quella persona sì è propri… - tvoggi : MC DONALD’S, VALERIA MARINI PER LA NUOVA SEDE DI BATTIPAGLIA GUARDA IL VIDEO -