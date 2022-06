Usa | Niaf protagonista del primo Gala dinner di “We the italians”

(Di domenica 26 giugno 2022) Si è tenuto presso il Circolo del ministero degli Esteri ildi We the, la media company dedicata agli italiani d’America. Ospiti d’onore sono stati i componenti del board della National Italian American Foundation, la più importante associazione in rappresentanza degli americani di origine italiana. “In America siamo 20milioni di italoamericani e noi dellavogliamo essere il ponte fra Italia ed Usa. L’evento è un esempio perché qui si vedono insieme americani ed italiani, dimostrando il loro affetto ai due Paesi”, ha dichiarato il presidente, Robert Allegrini. L’evento, a cui hanno partecipato più di 200 personalità del mondo delle istituzioni e dell’industria, professionisti e artisti, è stato un momento per rafforzare l’amicizia tra Italia e Stati Uniti. Inoltre, con ...

Pubblicità

TavassiF : RT @ArdesiAlessia: ????Al “We the Italians Gala Dinner” con il board Niaf (National Italian-American Foundation). Le relazioni e l’amicizia t… - ArdesiAlessia : ????Al “We the Italians Gala Dinner” con il board Niaf (National Italian-American Foundation). Le relazioni e l’amici… -

'Questo premio che ci viene assegnato lo apprezziamo molto perché laè veramente due bandiere e un cuore', ha concluso.Abbiamo più di 200 amici che sono venuti a salutare il board della, ad omaggiare We the ...di festeggiare questi due paesi e la comunità italoamericana che è fondamentale per il successo degli'...Si è tenuto presso il Circolo del ministero degli Esteri il primo Gala Dinner di We the Italians, la media company dedicata agli italiani d’America. Ospiti d’onore sono stati i componenti del board de ...“In America siamo 20milioni di italoamericani e noi della NIAF vogliamo essere il ponte fra Italia ed America. Quella di questa sera è un ...