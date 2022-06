(Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Non serve a niente esultare, o viceversa stracciarsi le vesti, per la sentenza della Corte suprema americana sull'aborto. Serve solo ad agitare bandierine elettorali per il proprio personale tornaconto, mentre in Italia c'è la legge 194 ancora tutta da attuare, anche nella parte relativa alla tutela e alla promozione della maternità. Più che, facciamo, per la". Lo dice Stefano, deputato di Leu, in un'intervista ad 'Avvenire'. La legge in vigore in Italia, aggiunge, "fu un capolavoro di ascolto reciproco, e di sintesi delle diverse posizioni. Sin dal titolo, che parla di 'tutela sociale della maternità e interruzione volontaria di gravidanza'. Mi chiedo: che cosa è stato fatto per la tutela sociale della ...

Pubblicità

Il Sannio Quotidiano

... che sono ritenuti troppi (a parlarne è per eesempio Stefanodi Leu). Si è persino parlato ... Netta la posizione della Meloni: "A chianche la sentenza della Corte americana in tema di ...... 1.89, C, Lointek Gernika) #21 Maia Pendande (2000, 1.89, C, Miami University -) #22 Maria ... Verona 6 (2/5, 0/2), Pastrello 3 (0/1, 0/1), Madera 3 (0/4, 1/2), Miccoli 4 (1/2),18 (5/6, 2/4)... Usa: Fassina, 'no guerre culturali ma battaglie sociali per la natalità' Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Non serve a niente esultare, o viceversa stracciarsi le vesti, per la sentenza della Corte suprema americana sull'aborto. Serve solo ad agitare bandierine elettorali per i ...Il filosofo di riferimento ha scritto senza sfumature che “il pacifismo non è la risposta, per fermare Putin servono armi”. "Žižek è passato dal pensiero ...