“Un’aiuola della stazione inondata giorno e notte | le altre a secco | uno spreco inquietante”

(Di domenica 26 giugno 2022) Bergamo. Due filmati brevi, una quindicina di secondi complessivi, ma che ben mostrano la situazione del nuovo impianto di irrigazione installato nelle aiuole di piazzale Marconi, di fronte allaferroviaria cittadina. Zampilli d’acqua continui, che innaffiano sempre e solo un’unica porzione di verde, con ledislocate lungo la piazza che invece hanno avuto sollievo solamente dalle brevi precipitazioni di questi giorni. “Le, se non fosse per la poca acqua arrivata dal cielo, sarebbero ancora a– denuncia un lettore – Basti guardare le tre piante di meli messe in ogni singola aiuola, hanno il fogliamoproprio per mancanza di acqua in questo mese e il mese scorso privo di precipitazioni. Nessuno si è preso la briga di arrivare con delle piccole autobotti per bagnare queste ...