Una voce per Padre Pio, Al Bano annuncia una decisione clamorosa. Cosa c’è di vero (Di domenica 26 giugno 2022) Il famoso cantante di Cellino San Marco, proprio durante l’evento benefico, ha parlato di qualCosa di importante. Al Bano è sicuramente uno dei cantautori più famosi e interessanti della scena… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 26 giugno 2022) Il famoso cantante di Cellino San Marco, proprio durante l’evento benefico, ha parlato di qualdi importante. Alè sicuramente uno dei cantautori più famosi e interessanti della scena… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

giorgio_gori : Finalmente una voce autorevole che dice le cose come stanno. A #Bucha, dove sono andato per siglare il gemellaggio… - vascorossi : Amo il sud Amo anche il centro, e anche il nord… Amo tutta l’Italia ma..AMO IL SUD. C’è una voce che circola da ann… - vaticannews_it : ??#Podcast #PapaLuciani raccontato da Andrea @Tornielli Una cosa è leggere le sue parole, un'altra ascoltarlo dalla… - LinaRG16 : RT @Tanechka48RU: @D38301104 DIMASH OKAY ON YOUTUBE La bellezza della voce di Dimash ti conquista una volta per tutte! @dimash_official #Di… - MBPellegrini : @cresce_m @PersempreNadia @AnnaOri11 In realtà è una realtà di cui ci preoccupiamo in tanti. Il problema è che la n… -