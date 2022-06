Una Vita anticipazioni: omicidio ad Acacias, chi ucciderà Genoveva? (Di domenica 26 giugno 2022) Le anticipazioni di Una Vita ci svelano che ci sarà un altro omicidio efferato ad Acacias e sarà l’ultimo. La dark lady morirà… Una Vita, Acacias 38 (Mediasetplay screenshot)Le puntate di Una Vita diventeranno sempre più incandescenti e la protagonista assoluta sarà Genoveva Salmeron. Vediamo insieme cosa accadrà nella soap spagnola, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. La dark lady della soap ci ha abituato alla sua perfidia, almeno tanto quanto alla sua bellezza. Nonostante il suo personaggio abbia commesso diversi reati e delitti, resta il più amato dal pubblico italiano. Dentro a Genoveva Salmeron convivono due personalità, quella di buon cuore che è stata ... Leggi su direttanews (Di domenica 26 giugno 2022) Ledi Unaci svelano che ci sarà un altroefferato ade sarà l’ultimo. La dark lady morirà… Una38 (Mediasetplay screenshot)Le puntate di Unadiventeranno sempre più incandescenti e la protagonista assoluta saràSalmeron. Vediamo insieme cosa accadrà nella soap spagnola, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. La dark lady della soap ci ha abituato alla sua perfidia, almeno tanto quanto alla sua bellezza. Nonostante il suo personaggio abbia commesso diversi reati e delitti, resta il più amato dal pubblico italiano. Dentro aSalmeron convivono due personalità, quella di buon cuore che è stata ...

