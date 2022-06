Una Vita anticipazioni 27 giugno 2022, Ignacio cerca la verità! (Di domenica 26 giugno 2022) Nella puntata di Una Vita in onda lunedì 27 giugno 2022 Ignacio è sospettoso nei confronti della sua nuova infermiera, Adoracion. Quest’ultima infatti commette l’ennesimo errore e sembra non saper nulla della sua professione. Per questo il medico decide di chiedere alla donna di esibirgli il diploma che ha preso. Ma non solo, vuole che presenti anche le sue referenze. Seguite questa puntata anche in streaming sul portale Mediaset Infinity. Amici, dove vivono l’intimità le coppie nate nella scuola? Il regolamento In tanti tra i telespettatori si sono chiesti se sia possibile per gli allievi fidanzati dormire insieme oppure no Puntata di Una Vita del 27 giugno ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 giugno 2022) Nella puntata di Unain onda lunedì 27è sospettoso nei confronti della sua nuova infermiera, Adoracion. Quest’ultima infatti commette l’ennesimo errore e sembra non saper nulla della sua professione. Per questo il medico decide di chiedere alla donna di esibirgli il diploma che ha preso. Ma non solo, vuole che presenti anche le sue referenze. Seguite questa puntata anche in streaming sul portale Mediaset Infinity. Amici, dove vivono l’intimità le coppie nate nella scuola? Il regolamento In tanti tra i telespettatori si sono chiesti se sia possibile per gli allievi fidanzati dormire insieme oppure no Puntata di Unadel 27...

Pubblicità

enpaonlus : ADOZIONE DEL ???? ZAR ERA STREMATO DALLA FAME, È STATO SALVATO DA UNA MADRE CORAGGIO, la madre di un figlio a cui la… - GoalItalia : 'Il Milan non è solo una squadra per me, è parte della mia vita' ??? Una vita in rossonero, Paolo Maldini compie 54… - ItalianAirForce : Si è da poco concluso un #TrasportoSanitarioUrgente a favore di una bambina di 8 anni in imminente pericolo di vit… - XERDAN_Design : RT @ProfCampagna: Voi sapete bene che 'cultura della vita' vuol dire ritoccare o abrogare la legge 194. Sapete bene che significa anche non… - niazkilamsbae : io quando lavoro: ho bisogno di una pausa non ce la faccio più sono super stanca io quando ho un giorno off: vabbè… -