Un milione di euro in contanti nelle borse della spesa La donazione dello sceicco al principe Carlo che fa discutere

(Di domenica 26 giugno 2022) Il principe del Galles avrebbe ricevuto in totale tre milioni diin contanti da un ex ministro del Qatar tra il 2011 e il 2015: labenefica per i suoi enti ha scatenato la polemica

Pubblicità

reportrai3 : Roma esporta ogni anno quasi 1 milione di tonnellate di rifiuti. I camion li portano negli impianti di mezza Italia… - GiovaAlbanese : #Juventus e #Sporting di Lisbona hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Franco #Israel, nelle ultime sta… - AlessandroLod18 : @FedericoPietra @borghi_claudio @95Indeciso @MarcozziSaimon @Patty_Rose_L @repubblica È evidente che non sei lombar… - bebecitasf : @FianteAlighieri Bonifico da 1 milione di euro - DiamaXIV : @insomnita @Agenzia_Ansa “Il perdente nella vita” sarebbe quello che donò un milione di euro ad uno degli ospedali… -

Il principe Carlo d'Inghilterra avrebbe accettato una valigia contenente undiin contanti da un ex premier del Qatar, sheikh Hamad bin Jossim, una di tre donazioni per un totale di 3 milioni diin contanti fatte fra il 2011 e il 2015 e versate poi alle ...Più precisamente, la formula concordata dai due club è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 6/7 milioni die controriscatto a 1. In questo modo, l'Inter si tutela ...Un’operazione da due milioni di euro a cui andranno aggiunti altri 500 mila in base a bonus facilmente raggiungibili. Dopo 20 anni il terzino saluta Trigoria e la Capitale per accasarsi alla corte di ...Il profilo ideale individuato dal Milan per rinforzare il reparto avanzato, soprattutto nella trequarti, è quello di Charles De Ketelaere. Il giovane ...