"Un Giorno all'Improvviso", coro a sorpresa al concerto di Ultimo: poi la richiesta su Napoli-Roma

Questa sera, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, è andato in scena il concerto del cantante Romano Ultimo. Il più giovane cantante italiano a suonare negli stadi ha emozionato con una grandissima performance davanti a un Maradona sold out per l'occasione. Domani sera, Ultimo replicherà con un'altra data sempre nello stadio di Fuorigrotta.

Sul finire del concerto, però, c'è stata una scena da pelle d'oca: nel momento in cui il cantante è rientrato in camerino a cambiarsi prima dell'ultima canzone, dalla curva è partito il celebre coro "Un Giorno all'Improvviso". A quel punto, tutto lo stadio ha iniziato a intonare il coro del ...

EMMEESSE_ : Quando è partito un giorno all'improvviso non ho cantato, sono troppo ratto per cantare il coro di un'altra squadra - naptam_10 : RT @IlBacchettone: No, ma i tifosi napoletani con tanto di sciarpe e magliette, che fanno intonare 'Un giorno all'improvviso' ai tifosi de… - AndreaC84564757 : Un giorno all’improvviso m’innamorai di te il cuore mi batteva non chiedermi il perché. Di tempo ne è passato ma siamo ancora qua - FnsSarriano : RT @IlBacchettone: No, ma i tifosi napoletani con tanto di sciarpe e magliette, che fanno intonare 'Un giorno all'improvviso' ai tifosi de… - AScribellito : RT @IlBacchettone: No, ma i tifosi napoletani con tanto di sciarpe e magliette, che fanno intonare 'Un giorno all'improvviso' ai tifosi de… -