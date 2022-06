Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky ai bielorussi | “Non fatevi trascinare in guerra”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 26 giugno 2022) “La leadership della Russia vuole trascinarvi nellacon l’perché non si preoccupa delle vostre vite. Ma voi non siete schiavi e non siete carne da cannone: potete decidere da voi il vostro destino”. Così rivolto ai cittadiniil presidente ucraino Volodymyrnel suo tradizionale messaggio video, in cui ha voluto parlare “alle persone, sia civili che in uniforme”. Isono già “coinvolti nella” – ha sottolineato – “ancora più attivamente di quanto non fosse a febbraio e nei mesi primaverili”. Le parole diarrivano il giorno dopo l’annuncio del presidente russo Vladimir Putin sull’intenzione di consegnare a Minsk missili in grado di trasportare testate nucleari nei prossimi mesi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...