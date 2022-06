Ultime Notizie – Ucraina | missili su Kiev | colpiti edifici residenziali

(Di domenica 26 giugno 2022) Irussi sono tornati a colpire. Diverse esplosioni sono state udite stamattina nella capitale, dopo di che i servizi di emergenza sono stati schierati nel distretto cittadino di Shevchenko, secondo quanto ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. Anton Herashchenko, consigliere del ministro degli interni ucraino, ha scritto che testimoni hanno riferito di attacchistici che hanno colpito areedella città. Non è chiaro se ci siano vittime. I nuovi attacchi arrivano il giorno dopo un attaccostico alla città di Sarny, nell’occidentale, in cui almeno tre persone sono rimaste uccise, secondo le autorità. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 56.386 i nuovi casi e 40 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salut… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - NuclearObserver : Ultime Notizie del 26 Giugno 2022 Versione UltraHD: - VesuvioLive : Tragedia a Napoli. Bambino di 3 anni muore: investito con la mamma da un’auto -

Il Sole 24 ORE

di Lorenzo Cremonesi e Andrea Nicastro Ledi domenica 26 giugno sulla guerra, in diretta. Attacchi missilisti russi sulle aree ...ed emotivamente difficile e ha affermato che nelle24 ore ...Nelleore però ad intervenire sulla questione è stata la sorella della giovane Principessa ... Clarissa a proposito delletrapelate su un possibile imbarazzo da parte dell'hotel che ha ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 56.386 nuovi casi e 40 morti Il romano verso i Championship: «Sto giocando bene, scoppio di fiducia. La strada per la finale la conosco già. DjokovicÈ arrivato il momento di batterlo. Nadal è incredibile, ha ancora voglia di spi ...Il gruppo ha appena pubblicato la prima edizione in vinile del loro primo album, «Turisti della democrazia»: «I nostri concerti da 1 a 5 euro; c’è crisi e non puoi chiederne 40» ...