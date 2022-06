Ultime Notizie – Suora uccisa ad Haiti, Papa: “Ha donato la vita per gli altri fino al martirio” (Di domenica 26 giugno 2022) “Suor Luisa ha fatto della sua vita un dono per gli altri fino al martirio“. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus esprimendo la propria “vicinanza ai familiari e alle consorelle di suor Luisa dell’Orto, piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucauld, uccisa ieri a Port-au-Prince, capitale di Haiti”. “Da vent’anni – ha ricordato Bergoglio – suor Luisa viveva là, dedita soprattutto al servizio dei bambini di strada. Affido a Dio la sua anima e prego per il popolo Haitiano, specialmente per i piccoli, perché possano avere un futuro più sereno, senza miseria e senza violenza”. Durante la preghiera dell’Angelus Francesco ha esortato tutti a spendersi nel bene senza cercare approvazione. “Lasciarsi prendere dalla rabbia nelle contrarietà ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 giugno 2022) “Suor Luisa ha fatto della suaun dono per glial“. Lo ha dettoFrancesco al termine dell’Angelus esprimendo la propria “vicinanza ai familiari e alle consorelle di suor Luisa dell’Orto, piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucauld,ieri a Port-au-Prince, capitale di”. “Da vent’anni – ha ricordato Bergoglio – suor Luisa viveva là, dedita soprattutto al servizio dei bambini di strada. Affido a Dio la sua anima e prego per il popoloano, specialmente per i piccoli, perché possano avere un futuro più sereno, senza miseria e senza violenza”. Durante la preghiera dell’Angelus Francesco ha esortato tutti a spendersi nel bene senza cercare approvazione. “Lasciarsi prendere dalla rabbia nelle contrarietà ...

