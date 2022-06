Ultime Notizie – Perù | terremoto di magnitudo 5 7 vicino alla costa

(Di domenica 26 giugno 2022) Undi5,7 è stato registrato intorno alle 4 (ora italiana) questa mattinadel. Lo riferisce lo United States Geological Survey (USGS). Il sisma è stato rilevato a 110 chilometri a sud della città di Arequipa. Il suo ipocentro era profondo 13,1 chilometri. Il servizio non ha emesso allerta tsunami e al momento non si hanno informazioni su possibili vittime o danni materiali. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - omartrioni : RT @junews24com: McKennie Juve, cessione possibile: condizioni già stabilite. I dettagli - - junews24com : McKennie Juve, cessione possibile: condizioni già stabilite. I dettagli - - corgiallorosso : Cristiano #Ronaldo riscopre la voglia d’Italia: è stato offerto alla #Roma -

Il Sole 24 ORE

'A oggi, tenuto conto delle circostanze non mi è concesso entrare negli States. Mi piacerebbe andarci e giocare lì, ma per il momento non è possibile. Quindi tutto ciò è un'ulteriore motivazione per ...Donna in bici investita da un'auto a Udine: trasportata in ospedale TEMI: incidente udine investita bici udine laura zuliani morta investita biciudine ospedale udineNon ce l'... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 56.386 nuovi casi e 40 morti Continua la telenovela che vede per protagonista Marco Carnesecchi. Come evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa con l’Atalanta sarebbe ora in fase di stallo. I ...La Sardegna è invasa dalle cavallette. Il fenomeno si concentra nelle zone interne dove le locuste si spostano lasciando dietro distruzione e desolazione ...