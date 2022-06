Ultime Notizie – Mondiali nuoto Budapest, Italia bronzo nella staffetta mista del fondo (Di domenica 26 giugno 2022) Giulia Gabrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri chiudono alle spalle di Germania e Ungheria L’Italia vince la medaglia di bronzo nella staffetta mista 4×1,5 km del nuoto di fondo in acque libere ai Mondiali di Budapest. Gli azzurri Giulia Gabrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri chiudono alle spalle della Germania vincitrice in 1h04’40?5 e dell’Ungheria che beffa gli azzurri al fotofinish e conquista la medaglia d’argento. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 giugno 2022) Giulia Gabrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri chiudono alle spalle di Germania e Ungheria L’vince la medaglia di4×1,5 km deldiin acque libere aidi. Gli azzurri Giulia Gabrielleschi, Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri chiudono alle spalle della Germania vincitrice in 1h04’40?5 e dell’Ungheria che beffa gli azzurri al fotofinish e conquista la medaglia d’argento. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - ViViCentro : Anac: appalti ma se la P.A. è digitalizzata #Anac:appaltimaselaP.A.èdigitalizzata - junews24com : Asensio arriva in Italia? Interesse vivo di una big per l'attaccante. Ultimissime - - moonylvpin_ : RT @niccardobot_: Ho avuto un flash di sta scena e mi è sembrato giusto riproporla date le ultime notizie.. per nicoletta in quel momento p… -

La Russia bombarda Kyiv: cosa sta succedendo Secondo il presidente ucraino nelle ultime 24 ore sono stati 45 i missili e i razzi che la Russia ... Da Mosca giungono le notizie della conquista completa di Severdonetsk e della vicina Borivske, le ... Calciomercato Juventus, bomba Salah: svolta da 70 milioni Calciomercato Juventus, bomba Salah e svolta da 70 milioni di euro. Ecco le ultime clamorose notizie sull'egiziano. Quest'ultimo si è definito il miglior giocatore al mondo nel suo ruolo qualche settimana fa, dimostrando di vantare non solo innegabili qualità atletiche e ... Il Sole 24 ORE Mercato Napoli, Ospina ad un passo dall’Al Nassr: la situazione LEGGI ANCHE: Mercato Monaco, Belotti ad un passo dall’accettare l’offerta: le ultime Sullo sfondo resta Meret. Il portiere italiano, in scadenza di contratto a giugno del 2023, aspetta l’ufficialità ... Nel Pistoiese 196 nuovi contagiati dal Covid Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati poco meno di 200 test e tamponi positivi al Coronavirus, non ci sono nuovi decessi tra i residenti PISTOIA — Sono 196 i test e tamponi positivi tracciati nella ... Secondo il presidente ucraino nelle24 ore sono stati 45 i missili e i razzi che la Russia ... Da Mosca giungono ledella conquista completa di Severdonetsk e della vicina Borivske, le ...Calciomercato Juventus, bomba Salah e svolta da 70 milioni di euro. Ecco leclamorosesull'egiziano. Quest'ultimo si è definito il miglior giocatore al mondo nel suo ruolo qualche settimana fa, dimostrando di vantare non solo innegabili qualità atletiche e ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 56.386 nuovi casi e 40 morti LEGGI ANCHE: Mercato Monaco, Belotti ad un passo dall’accettare l’offerta: le ultime Sullo sfondo resta Meret. Il portiere italiano, in scadenza di contratto a giugno del 2023, aspetta l’ufficialità ...Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati poco meno di 200 test e tamponi positivi al Coronavirus, non ci sono nuovi decessi tra i residenti PISTOIA — Sono 196 i test e tamponi positivi tracciati nella ...