Ultime Notizie – Elezioni comunali Verona, Tommasi avanti in ballottaggio (Di domenica 26 giugno 2022) Damiano Tommasi avanti nel ballottaggio delle Elezioni comunali 2022 di Verona. Il candidato sindaco del centrosinistra, secondo i dati del Comune di Verona, quando sono state scrutinate 167 sezioni su 265 è al 53,48%, mentre Federico Sboarina, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e liste civiche è al 46,52%. Al primo turno Damiano Tommasi aveva ottenuto il 39,80% e Federico Sboarina il 32,69%. Nessuno dei due candidati ha fatto apparentamenti per il ballottaggio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 giugno 2022) Damianoneldelle2022 di. Il candidato sindaco del centrosinistra, secondo i dati del Comune di, quando sono state scrutinate 167 sezioni su 265 è al 53,48%, mentre Federico Sboarina, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e liste civiche è al 46,52%. Al primo turno Damianoaveva ottenuto il 39,80% e Federico Sboarina il 32,69%. Nessuno dei due candidati ha fatto apparentamenti per il. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - valdzkoo : buonanotte, mandatemi le ultime notizie su taehyung x favore - TuttoSuMilano : SALUTE. DOMANI ALLE STELLINE IL CONFRONTO SU 'MILANO DOPO LA GUERRA COVID' CON MARAN E GALLERA -… - liberaurora : RT @niccardobot_: Ho avuto un flash di sta scena e mi è sembrato giusto riproporla date le ultime notizie.. per nicoletta in quel momento p… -