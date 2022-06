Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 2.759 contagi: bollettino 26 giugno (Di domenica 26 giugno 2022) Sono 2.759 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 giugno 2022 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Non si registrano decessi nelle Ultime 24 ore mentre i ricoverati sono 349 (29 in più di ieri), di cui 12 in terapia intensiva (1 in più). oggi sono stati eseguiti 1.676 tamponi molecolari e 9.837 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24% è risultato positivo. Sono invece 3.775 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 73,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 42.512, +2,7% rispetto a ieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 giugno 2022) Sono 2.759 i nuovida Coronavirus, 262022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Non si registrano decessi nelle24 ore mentre i ricoverati sono 349 (29 in più di ieri), di cui 12 in terapia intensiva (1 in più).sono stati eseguiti 1.676 tamponi molecolari e 9.837 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24% è risultato positivo. Sono invece 3.775 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 73,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono42.512, +2,7% rispetto a ieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

