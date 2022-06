Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 48 456 contagi e 44 morti | bollettino 26 giugno

(Di domenica 26 giugno 2022) Numeri delin, regione per regione, neldi Protezione Civile e ministero della Salute Sono 48.456 i nuovida Coronavirus in, 262022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 44. I tamponi processati sono stati 199.340, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 24,3%. Salgono le terapie intensive: 227 in totale (+2 rispetto a ieri) e i ricoveri ordinari pari a 5.532 (+190). Dall’inizio dell’emergenza sono stateate 18.234.242 persone mentre le vittime salgono a 168.102. I guariti sono 17.332.700, 19.320 in più di ieri. Ad ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - junews24com : Mercato Juve, il ds del Parma: «Ho incontrato Cherubini». Tutti i dettagli - - RedazioneDedalo : Troina (EN) – Premio “GINO DE AGRO’ – CITTA’ DI TROINA”: i vincitori - ParliamoDiNews : Aumentano i ricoveri al pronto soccorso Covid dell`ospedale Cervello - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia… -

Il Sole 24 ORE

I morti, nelle24 ore, risultavano 40. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia erano 703.479 e di questi ricoverati con sintomi 5.342 e 225 in terapia intensiva (stabili). Le persone ...Il principe Carlo avrebbe preso grosse somme di denaro dallo sceicco del Qatar Hamad bin Jassim Al Thani poi versate sul conto della società che gestisce i suoi enti benefici. A rivelarlo è il Sunday ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 48.456 nuovi casi e 44 morti Ho avuto modo conoscere, come deputato e senatore, Domenico Scilipoti Isgrò e ne ho apprezzato la mitezza del carattere e la gentilezza del tratto, anche quando questi è stato sbattuto, come un mostro ...Si è conclusa gara1 della cronoscalata ascolana Coppa Paolino Teodori, valida per le serie tricolori Acisport CIVM e TIVM e per la Coppa FIA internazionale della montagna. Diverse le defezioni per mot ...