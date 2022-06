Ultime Notizie – Ballottaggi 26 giugno | al voto per secondo turno amministrative 2022

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 56.386 i nuovi casi e 40 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salut… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - - DavideDa3 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 56.386 i nuovi casi e 40 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il… -

Il Sole 24 ORE

È in arrivo un nuovo decreto interministeriale per l'invio di all'. Dopo due mesi di polemiche e il 'vaglio parlamentare' superato dal premier all'inizio della scorsa settimana, fonti governative ...Vladimir vuole ampliare il teatro di , intensificando la pressione sull'Ucraina anche a Nord e a Ovest. E lavora per convincere la Bielorussia a mettere in campo il suo esercito al fianco di quello di ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 56.386 nuovi casi e 40 morti «Il price cap è una misura che suggerisce chiunque». Mario Draghi non ci pensa proprio a mollare. Al netto del muro alzato a Bruxelles dall’Olanda, il premier oggi al G7 tornerà alla carica. E così ...Nell'ultima settimana la zona è stata presa di mira ben tre volte: in un caso a sventare il colpo era stato un piccolo cane, che aveva cominciato ad abbaiare quando i ladri, nella notte tra ...