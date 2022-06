Ucraina, ultime notizie. Draghi a G7: eliminare per sempre dipendenza da energia russa (Di domenica 26 giugno 2022) L’offensiva russa torna a colpire la capitale Ucraina, Kiev, con attacchi missilistici nella prima mattina locale. Nel mirino aree residenziali della città., con un bilancio che registra almeno una vittima e alcuni feriti. Su scala internazionale, il premier britannico Johnson esorta il G7 a rinforzare il suo sostegno all’Ucraina «perché vinca la guerra». La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha ribadito che la Ue resterà al fianco di Kiev «fino a quando servirà» Leggi su ilsole24ore (Di domenica 26 giugno 2022) L’offensivatorna a colpire la capitale, Kiev, con attacchi missilistici nella prima mattina locale. Nel mirino aree residenziali della città., con un bilancio che registra almeno una vittima e alcuni feriti. Su scala internazionale, il premier britannico Johnson esorta il G7 a rinforzare il suo sostegno all’«perché vinca la guerra». La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha ribadito che la Ue resterà al fianco di Kiev «fino a quando servirà»

