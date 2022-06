Ucraina: sindaco Kiev, 'missili russi su città hanno distrutto oltre 220 appartamenti' (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Gli attacchi missilistici della russia contro la città hanno distrutto più di 200 appartamenti". Lo afferma il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, in un'intervista video ai giornalisti dopo l'attaco missilistico alla città, pubblicata da The Guardian e da altri media. "Si tratta probabilmente di una aggressione simbolica, prima del vertice Nato -aggiunge il primo cittadino della capitale Ucraina- perché l'ultimo era avvenuto durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite a Kiev" Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Gli attacchistici dellaa contro lapiù di 200". Lo afferma ildi, Vitali Klitschko, in un'intervista video ai giornalisti dopo l'attacostico alla, pubblicata da The Guardian e da altri media. "Si tratta probabilmente di una aggressione simbolica, prima del vertice Nato -aggiunge il primo cittadino della capitale- perché l'ultimo era avvenuto durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite a

