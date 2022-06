Ucraina, Mosca torna a colpire Kiev: sei missili sulla città | Ora i russi ammassano truppe e mezzi in direzione di Sloviansk (Di domenica 26 giugno 2022) Il presidente russo: 'Forniremo a Minsk missili a corto raggio Iskander - M, tra i più moderni del nostro arsenale'. Colpite oltre 220 case piene di civili nella capitale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 giugno 2022) Il presidente russo: 'Forniremo a Minska corto raggio Iskander - M, tra i più moderni del nostro arsenale'. Colpite oltre 220 case piene di civili nella capitale ...

