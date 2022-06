Ucraina | missili su Kiev Mosca | ' Colpita fabbrica armi' Generale Shoigu visita le truppe

Pubblicità

Missili contro #Kiev stanotte, contro condomini che non hanno nulla a che fare con obiettivi militari. La Russia fornirà alla Bielorussia missili a corto raggio Iskander-M, capaci anche di trasportare testate nucleari. Missili caduti oggi su civili #Kiev ricordano che ingiustificabile aggressione di Putin contro Ucraina prosegue. Putin: 'L'Occidente ha più di 200 testate nucleari: daremo gli Iskander alla Bielorussia'

RaiNews

, Putin: "DaremoIskander - M alla Bielorussia" Kiev, 26 giugno 2022 - Guerra in, nel giorno 123 Kiev torna sotto attacco deidi Putin e si accendono di nuovo i ...Kiev e' stata attaccata per la prima volta dal 5 giugno, conrussi che hanno colpito edifici civili, compreso un asilo nido nel distretto di Shevchenkivskyi della capitale. Almeno cinque persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina di sette ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 123 - Comando operativo 'Sud': attacchi a Kherson e Mykolayiv, nessuna vittima - Comando operativo 'Sud': attacchi a Kherson e Mykolayiv, nessuna vittima Le truppe russe stanno rafforzando truppe nella direzione di Sloviansk, una delle principali città del Donetsk ancora sotto il controllo ucraino. Lo ha detto il capo dell’amministrazione militare reg ...Ucraina, Putin fornirà Iskander-M alla Bielorussia: i missili possono trasportare testate atomiche e sono tra i più moderni in possesso della Russia.