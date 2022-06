Ucraina, missili della Russia su Kiev: estratta viva dalle macerie una bimba di 7 anni, morto il padre (Di domenica 26 giugno 2022) I missili della Russia sono tornati a colpire Kiev. Diverse esplosioni nella capitale Ucraina. Colpiti due edifici residenziali nel distretto di Shevchenko. Lo riferisce il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Due feriti sono stati subito trasportati in ospedale. Altri sono rimasti a lungo intrappolati sotto le macerie. I soccorritori hanno immediatamente agito per liberare le persone, tirando fuori una bambina di sette anni viva. Suo padre è rimasto ucciso e sua madre è rimasta per ore sotto le macerie missili della Russia, colpito condominio di nove piani Un condominio di nove piani è stato colpito dai missili della ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 giugno 2022) Isono tornati a colpire. Diverse esplosioni nella capitale. Colpiti due edifici residenziali nel distretto di Shevchenko. Lo riferisce il sindaco di, Vitali Klitschko. Due feriti sono stati subito trasportati in ospedale. Altri sono rimasti a lungo intrappolati sotto le. I soccorritori hanno immediatamente agito per liberare le persone, tirando fuori una bambina di sette. Suoè rimasto ucciso e sua madre è rimasta per ore sotto le, colpito condominio di nove piani Un condominio di nove piani è stato colpito dai...

Pubblicità

Ettore_Rosato : Missili contro #Kiev stanotte, contro condomini che non hanno nulla a che fare con obiettivi militari. Sono contro… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia fornirà alla Bielorussia missili a corto raggio Iskander-M, capaci anche di trasportare testate… - repubblica : Diretta guerra Russia-Ucraina: missili su Kiev all'alba. Zelensky: 'Non ci spezzeranno'. Fonti separatiste: russi e… - taddeo_lee : RT @1972book: Stanotte la “guerricciola locale per un’ammuffita provincia dell’Ucraina” di Quirico e compagnia è arrivata di nuovo a Kiev c… - MaximilianDolce : RT @Arturo_Parisi: Ucraina: Questa notte e questa mattina la Russia ha lanciato un numero record di missili, più di 60, secondo gli ultimi… -