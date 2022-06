Ucraina | Kiev | “Morti 34 850 soldati Russia”

(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Ammonterebbero a 34.850 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco dellaall’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 34.850 uomini, 1.532 carri armati, 3.659 mezzi corazzati, 764 sistemi d’artiglieria, 243 lanciarazzi multipli, 99 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 184 elicotteri, 2.564 autoveicoli e 14 unità navali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Una bambina di sette anni è stata estratta dalle macerie di un condominio dicolpito da uno dei missili lanciati dalle forze russe domenica mattina contro la capitale. Anche la mamma della bambina è stata estratta dalle macerie e ricoverata in ospedale. Morto il ...Oggi riunione per ribadire l'appoggio a. Il presidente Joe Biden è atterrato in Europa, ...dei Sette e gli alleati Nato sarà in gran parte focalizzato su come limitare l'azione di Mosca in...Lukashenko ha dichiarato il mese scorso che il suo paese aveva acquistato dalla Russia missili nucleari Iskander e sistemi antimissilistici antiaerei S-400. Armi nucleari alla Bielorussia. APPROFONDIM ...(Adnkronos) – Il primo ministro britannico Boris Johnson avrebbe in programma di invitare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Gran Bretagna a ottobre. Lo riporta il Sunday Times. Secondo quant ...