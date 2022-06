Ucraina, Kiev ancora sotto attacco. Sindaco “Persone sotto le macerie” (Di domenica 26 giugno 2022) Kiev (Ucraina) (ITALPRESS) – Kiev ancora sotto attacco. Nella notte nella capitale Ucraina sono state attivate le sirene di allarme aereo, poi i residenti hanno avvertito alcune esplosioni. Il Sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, sul suo canale Telegram, ha riferito di “diverse esplosioni” nel distretto di Shevchenkivskyi, dove un attacco missilistico avrebbe colpito un edificio residenziale. Per Klitschko ci sarebbero “Persone sotto le macerie” mentre alcuni residenti sarebbero stati evacuati e due feriti sarebbero stati ricoverati in ospedale. I soccorritori del Servizio statale ucraino per le emergenze, intervenuti sul posto, hanno ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 giugno 2022)) (ITALPRESS) –. Nella notte nella capitalesono state attivate le sirene di allarme aereo, poi i residenti hanno avvertito alcune esplosioni. Ildi, Vitali Klitschko, sul suo canale Telegram, ha riferito di “diverse esplosioni” nel distretto di Shevchenkivskyi, dove unmissilistico avrebbe colpito un edificio residenziale. Per Klitschko ci sarebbero “le” mentre alcuni residenti sarebbero stati evacuati e due feriti sarebbero stati ricoverati in ospedale. I soccorritori del Servizio statale ucraino per le emergenze, intervenuti sul posto, hanno ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia fornirà alla Bielorussia missili a corto raggio Iskander-M, capaci anche di trasportare testate… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il sindaco di Severdonetsk: i russi hanno il 'totale controllo' della città. I separatisti filo-Mosca: oc… - Agenzia_Ansa : UCRAINA - Attacco missilistico su Kiev, sentite 3-4 esplosioni in città - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: ++++UCRAINA++++ 14 MISSILI SU KIEV, COLPITO COMPLESSO RESIDENZIALE DI 9 PIANI ORA IN FIAMME. SI LAVORA PER PORTARE IN… - pieromenno : RT @yarynagrusha: Stamattina due missili russi hanno colpito le case civili a 9 piani nella capitale #ucraina #Kyjiv #Kyiv #Kiev Sul posto… -