Ucraina, donne vendono loro foto nude per aiutare i soldati di Kiev. «Continueremo finché Putin sarà vivo» (Di domenica 26 giugno 2022) Nastsassia Nasko dice di aver avuto l'idea per caso. Pochi giorni dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la ragazza aveva fatto un post su Twitter chiedendo se qualcuno... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 giugno 2022) Nastsassia Nasko dice di aver avuto l'idea per caso. Pochi giorni dopo l'invasione dell'da parte della Russia, la ragazza aveva fatto un post su Twitter chiedendo se qualcuno...

Pubblicità

matteosalvinimi : Stiamo accogliendo 150mila bimbi e donne dall'Ucraina, profughi veri in fuga da guerra vera, ben diversi da migliai… - pinapic : Con la firma della Convenzione di Istanbul, pietra miliare contro la violenza sulle donne, l’Ucraina ha fatto un al… - stefaniatallei : RT @m_signifredi: #26giugno un gruppo di donne e ragazzi, #profughi dall'#Ucraina, in pellegrinaggio a #SantEgidio. Sull'altare è venerata… - Unonessunocent1 : RT @007Vincentxx: Il Mattino Mobile: Ecco le #Partigiane ??#Ucraina, donne vendono loro foto nude per aiutare i soldati di Kiev. «Continuere… - Giulia67837906 : RT @Geronim22285766: Ucraina, donne vendono loro foto nude per aiutare i soldati di Kiev. «Continueremo finché Putin sarà vivo» Ogni scusa… -