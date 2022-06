Ucraina: Biden, 'scioccati da atti orribili commessi da forze russe' (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Qualsiasi caso di tortura è uno di troppo, eppure ogni anno innumerevoli vittime subiscono questa brutale violazione dei loro diritti umani e della loro dignità. Quest'anno siamo scioccati dagli atti orribili commessi dalle forze russe in Ucraina, comprese le molteplici e credibili segnalazioni di torture come percosse, scariche elettriche e simulazioni di esecuzioni". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una dichiarazione diffusa in occasione della Giornata Mondiale per le Vittime di Tortura che ricorre oggi. "La tortura -aggiunge Biden- rimane una macchia morale sulla coscienza collettiva del mondo. Ecco perché oggi, 35 anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Qualsiasi caso di tortura è uno di troppo, eppure ogni anno innumerevoli vittime subiscono questa brutale violazione dei loro diritti umani e della loro dignità. Quest'anno siamodaglidallein, comprese le molteplici e credibili segnalazioni di torture come percosse, scariche elettriche e simulazioni di esecuzioni". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Joein una dichiarazione diffusa in occasione della Giornata Mondiale per le Vittime di Tortura che ricorre oggi. "La tortura -aggiunge- rimane una macchia morale sulla coscienza collettiva del mondo. Ecco perché oggi, 35 anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni ...

