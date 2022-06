Ucraina, Biden: “G7 annuncerà divieto importazioni oro Russia” (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – “Insieme, il G7 annuncerà che vieteremo l’importazione di oro russo, che frutta decine di miliardi di dollari alla Russia”. Ad annunciarlo, su Twitter, a poche ore dall’avvio dei lavori del G7 sulle Alpi bavaresi, è il presidente americano Joe Biden. “Gli Stati Uniti – scrive ancora – hanno imposto a Putin costi senza precedenti per negargli le entrate di cui ha bisogno per finanziare la sua guerra contro l’Ucraina”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – “Insieme, il G7che vieteremo l’importazione di oro russo, che frutta decine di miliardi di dollari alla”. Ad annunciarlo, su Twitter, a poche ore dall’avvio dei lavori del G7 sulle Alpi bavaresi, è il presidente americano Joe. “Gli Stati Uniti – scrive ancora – hanno imposto a Putin costi senza precedenti per negargli le entrate di cui ha bisogno per finanziare la sua guerra contro l’”. L'articolo proviene da Italia Sera.

