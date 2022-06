Uccisa suora italiana ad Haiti Luisa Dell' Orto era ' l' angelo dei bambini di strada'

Pubblicità

Avvenire_Nei : Uccisa ad #Haiti suor Luisa Dell'Orto. Era l'angelo dei bambini di strada - Agenzia_Ansa : Uccisa una suora italiana ad Haiti, forse per una rapina. Luisa Dell'Orto, lecchese di 65 anni, è morta a Port au P… - repubblica : Suora italiana uccisa ad Haiti, Luisa Dell'Orto era 'l'angelo dei bambini di strada' - Alessan50612358 : RT @Avvenire_Nei: Uccisa ad #Haiti suor Luisa Dell'Orto. Era l'angelo dei bambini di strada - leggoit : Suora italiana uccisa a Haiti -

Luisa Dell'Orto,lecchese di 65 anni, è stataad Haiti, probabilmente a scopo di rapina, nella capitale Port au Prince dove operava. Suor Luisa era nell'isola da 20 anni. Ne dà notizia l'arcidiocesi di ...Luisa Dell'Orto,lecchese di 65 anni, è stataad Haiti, probabilmente a scopo di rapina, nella capitale Port au Prince dove operava. Suor Luisa era nell'isola da 20 anni. Secondo quanto riferito dall'...Luisa Dell'Orto, suora lecchese di 65 anni, è stata uccisa ad Haiti, probabilmente a scopo di rapina, nella capitale Port au Prince dove operava ...Dal 2002 infine il trasferimento ad Haiti. Seur Luisa come la chiamavano tutti ad Haiti era un’istituzione. Non li festeggerà mai, è morta due giorni prima, uccisa per rapina a colpi di pistola, esplo ...